Mooiste webcam weer online

ANTWERPEN 13 juni 2019, 10:13

België heeft de beste bieren, Vlaanderen de fraaiste tongvallen. Maar wat velen niet weten is dat Antwerpen de mooiste webcam ter wereld heeft. De camera die de beelden via het internet naar alle hoeken van de aarde stuurt hangt in het gebouw van de Hogere Zeevaartschool aan de Schelde. Blikveld: de haakse bocht van de rivier even ten noorden van de stad Antwerpen.