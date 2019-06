Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Zichtbaar achter de schermen Facebook

Branchevertegenwoordiging is een vak apart. Volgens mij is er geen MBO- of HBO-opleiding voor, dus iedereen werkt vanuit zijn hart en passie. In beeld zijn en blijven bij de leden die je vertegenwoordigd. Voldoen aan de verwachtingen die de leden van branchevertegenwoordiging hebben en on speaking terms blijven bij de beheerders van vaarwegen en havens. Soms ben je net een koorddanser.