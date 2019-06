Schuttevaer Premium Architectural Digest roemt Antwerps Havenhuis Facebook

Twitter

Email ANTWERPEN 03 juni 2019, 14:43

Het nieuwe (2016) Havenhuis in Antwerpen vindt nergens in de wereld zijn gelijke. Dat is althans de opinie van de redactie van Architectural Digest, het internationaal gerenommeerd magazine over design en architectuur. Het Havenhuis in Antwerpen, naar een ontwerp van de architecte Zaha Hadid, wordt ‘de perfecte combinatie van oud en nieuw’ genoemd.