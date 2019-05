Schuttevaer Premium Van Moer investeert miljoen in terminal Grobbendonk Facebook

Twitter

GROBBENDONK 28 mei 2019, 12:50

De containerterminal aan het Albertkanaal in Grobbendonk is heropend. De nieuwe eigenaar Van Moer in Zwijndrecht (B) investeerde ruim een miljoen euro om voortaan onenigheid met de buren te voorkomen.