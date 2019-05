Schuttevaer Premium ‘Rijkswaterstaat besteedt te veel uit’ Facebook

28 mei 2019, 10:40

‘Er is te lang en te fors bezuinigd, waardoor er nu grote problemen zijn ontstaan in de infrastructuur’, zei voorzitter Erik Schultz vrijdag 24 mei in het jaarcongres van de BLN-ledengroep Koninklijke Schuttevaer in Nieuwerkerk aan den IJssel. Rijkswaterstaat besteedt volgens Schultz teveel uit, waardoor het ‘gevoel van eigenaarschap’ is verdwenen.