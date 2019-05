Schuttevaer Premium Groupage moet vervoer per schip en trein bevorderen Facebook

ANTWERPEN 24 mei 2019, 11:52

‘Elke vracht die over water of spoor kan gaan, moet niet over de autoweg.’ En: ‘Je moet je niet blindstaren op de file aan je voordeur als er aan je achterdeur boulevards open liggen.’ Met die twee oneliners kondigde de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts een fonds van acht miljoen euro aan om vrachtvervoer van de weg te halen en te verschuiven naar de binnenvaart of het spoor.