Containeroverslag stijgt, wereldhandel herstelt

ESSEN 10 mei 2019, 15:57

De wereldwijde handel heeft zich in maart licht hersteld ten opzichte van de maand ervoor. De containeroverslagindex van het Duitse instituut RWI/ISL steeg in maart van 134,5 naar 136,9. De index is volgens de Duitsers een goede graadmeter voor de wereldhandel.

1 / 1 De containeroverslagindex van de Duitse onderzoeksinstituten RWI en ISL gedraagt zich de laatste maanden vanwege de handelsconflicten wispelturig. (Illustratie RWI/ISL) De containeroverslagindex van de Duitse onderzoeksinstituten RWI en ISL gedraagt zich de laatste maanden vanwege de handelsconflicten wispelturig. (Illustratie RWI/ISL)

Met het nieuwe cijfer wordt de scherpe daling van februari naar 138,2 naar 134,5 gedeeltelijk gecompenseerd. Vooral de containeroverslag in de Chinese havens herstelde zich in maart.

De Duitse containeroverslagindex is al enkele maanden zeer volatiel. Volgens CEO Roland Döhrn van RWI/ISL zijn handelsconflicten en onzekerheden in de wereld daarvan de oorzaak.

‘De index schommelt al maanden sterk. Een ineenstorting, zoals je zou kunnen vrezen bij dergelijke handelsconflicten, is nog steeds niet te zien. De trend van de index is eerder een zijwaartse beweging.’

Voor de index verwerken de Duitsers de containeroverslagcijfers van 83 internationale havens. Die vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor maart is gebaseerd op de cijfers van 49 havens, die ongeveer 76% van de overslag van de index vertegenwoordigt. (EvH)