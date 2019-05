Zeehavens willen samen CO2 opslaan in Noordzeebodem Facebook

De havens van Rotterdam, Antwerpen en North Sea Port (Gent-Terneuzen-Vlissingen) onderzoeken de mogelijkheden om gezamenlijk CO2 te gaan opvangen en opslaan in oude gasvelden op de Noordzee.

Dat hebben de havens maandag 6 mei bekendgemaakt. Het project heet CO2TransPorts. De EU is om subsidie gevraagd voor onder meer de aanleg van de benodigde infrastructuur. Bedoeling is de CO2 per pijpleiding te vervoeren.

Genoemde havens zijn verantwoordelijk voor een derde van de totale CO2-uitstoot in de Benelux. Het gaat om ruim 60 miljoen ton per jaar. Daarvan zou zo’n 10 miljoen ton kunnen worden opgeslagen in oude gasvelden. Ook wordt gekeken naar andere mogelijkheden, zoals levering aan de kastuinbouw. CO2 kan daar worden benut om planten sneller te laten groeien.

Rotterdam werkt overigens al langer aan een systeem om CO2 uit de lucht te halen en is al bezig met de aanleg van een pijpleidingstelsel onder de noemer Porthos. De infrastructuur voor de gezamenlijke CO2-opvang moet tegen 2026 gereed zijn. (PN)