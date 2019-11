Walstroom op Landtong Rozenburg Facebook

Havenbedrijf Rotterdam en energiemaatschappij Eneco gaan samen Rotterdam Shore Power oprichten, met als doel grote schepen die in het Calandkanaal afmeren van schone walstroom te voorzien. De eerste die aan de stekker gaan, zijn de grote kraanschepen van Heerema Marine Contractors (HMC).

1 / 1 De afmeerlocatie van de schepen van HMC in het Calandkanaal. (Foto PAS Publicaties) De afmeerlocatie van de schepen van HMC in het Calandkanaal. (Foto PAS Publicaties)

Al vele jaren hebben de Thialf, Balder en straks ook ‘s werelds grootste kraanvaartuig Sleipnir, een vaste afmeerlocatie aan de zogeheten Landtong Rozenburg.

Hier krijgen de vaartuigen periodiek onderhoud of worden ze toegerust voor nieuwe projecten. Gedurende die periodes voorzien de schepen in hun eigen energievoorziening met dieselgeneratoren. Dit zorgt onder meer voor een CO2-uitstoot die vergelijkbaar is met die van circa 5000 dieselauto’s. Dit is te voorkomen door de vaartuigen aan te sluiten op walstroom, afkomstig van het windturbinepark op Landtong Rozenburg.

Het samenwerkingsverband Rotterdam Shore Power gaat hiervoor volgend jaar op deze landtong een transformatorstation, een zogeheten e-house, bouwen. Eind volgend jaar moet dit station operationeel zijn. Plan is om na de aansluiting hierop van de Heerema-schepen te bekijken of er ook meerdere vaartuigen in de directe omgeving aan de stekker kunnen. Volgens Havenbedrijf Rotterdam zal op deze manier straks ongeveer 15.000 ton aan CO2 minder worden uitgestoten en zal hierdoor de leefbaarheid van de inwoners van Maassluis en Rozenburg aanzienlijk verbeteren. (PAS)