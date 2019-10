Skoon Energy lanceert Airbnb voor batterijen

Na de lancering van het Skoon Cloud platform presenteerde Skoon Energy de eerste operationele Skoontrailer, een mini-variant van de Skoonbox voor kleine toepassingen. De eenassige Skoontrailer heeft een capaciteit van 32,5 kWh en mag door iedereen met een normaal (B) rijbewijs worden vervoerd. De Skoontrailer is ook te huren via Skoon Cloud en kost 143,50 euro per etmaal. (Foto Hans Heynen)