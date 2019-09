Schuttevaer Premium Port-Liner krijgt flow-batterijen Facebook

Bemmel 25 september 2019, 14:21

Geen lithium ion-batterijen, niet op waterstof, maar de aangekondigde elektrische Port-Liner containerschepen gaan varen op vanadium redox flow-batterijen. Het duurde even voordat de kogel door de kerk was, maar directeur Ton van Meegen van Port-Liner BV is overtuigd van de kwaliteit van dit type batterijen. De schepen komen hierdoor wel later dan gepland in de vaart.