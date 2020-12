Schuttevaer Premium Jaar na fosfine-incident in Amsterdam: ‘Extra veiligheidsacties nodig bij gegaste ladingen agribulk’ Facebook

ROTTERDAM 01 december 2020, 15:00

Extra veiligheidsacties in de hele overslag- en vervoersketen zijn nodig om nieuwe incidenten met losse fosfinepillen in ladingen agribulk te voorkomen. Aanpassing van het fosfineprotocol door de zeehavens is niet genoeg, concludeert een ketenoverleg op initiatief van het Comité van Graanhandelaren één jaar na het Fox-incident.