Schuttevaer Premium Binnenvaartjurist kraakt fosfinerapport Facebook

Twitter

Email CAPELLE AAN DEN IJSSEL 29 april 2020, 14:48

In de fosfinekwestie met het ms Fox op 3 december 2019 hebben zowel de gasdokter als havenmeester hun zorgplicht geschonden. Dit stelt advocaat mr Tim Roos, gespecialiseerd in het binnenvaartrecht, namens het schippersechtpaar De Waardt dat door ladinggas een vergiftiging opliep. Op zijn stevig onderbouwde brief van 11 maart heeft Havenbedrijf Amsterdam volgens hem echter niet gereageerd.