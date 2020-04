Schuttevaer Premium Rijkshavenmeesters buigen zich over veilig gebruik ladinggassen Facebook

DEN HAAG 20 april 2020, 15:42

Aanvullende veiligheidsgaranties van het Rijkshavenmeestersoverleg zijn nodig om in alle Nederlandse havens fosfinevergiftigingen, zoals begin december vorig jaar aan boord van het ms Fox, te voorkomen. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in haar antwoorden op schriftelijke vragen van SP en VVD in de Tweede Kamer. ‘Mijn ministerie zal in samenwerking met SZW expertise verlenen.’