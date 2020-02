Schuttevaer Premium De Arbeidsinspecteur: Gas- en andere metingen Facebook

AMSTERDAM 22 februari 2020, 08:43

Nog even terug naar de ‘fosfineramp’. Niet iedereen zal het met mij eens zijn dat ik hier het woord ramp gebruik. Toch doe ik het, omdat ik, ondanks het feit dat er geen tiental doden te betreuren was, vind dat dit meer geluk dan wijsheid was.