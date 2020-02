NT / Schuttevaer Webinar over fosfinegas in lading Facebook

Het fosfine-incident op de Fox houdt de gemoederen in de binnenvaart ruim twee maanden na dato nog behoorlijk bezig. Nieuwsblad Transport en Schuttevaer bespreken vrijdag 21 februari om 11:00 uur de laatste ontwikkelingen tijdens een webinar.

Onder meer de volgende vragen zullen hierbij aan bod komen:

Wat is de laatste stand van zaken in het onderzoek naar het fosfinedrama?

Moeten schippers zelf metingen gaan verrichten?

In hoeverre de huidige regels rondom ladinggas binnenvaartschippers bescherming?

Presentatie door:

Jordi Kloos, redacteur Nieuwsblad Transport

Gasten aan tafel:

Tijdens het webinar kun je live je vragen insturen voor de sprekers!

Het webinar duurt ongeveer 45-60 minuten. Ben je verhinderd op het tijdstip? Schrijf je dan toch in en ontvang na afloop een link naar de replay. Alle Schuttevaer-publicaties over het drama zijn te vinden in het dossier ‘Fox & Fosfine’. (DvdM)