ASV: toenemende onrust over fosfinegas in lading

‘We zien dat de aanpak bijna uitsluitend gericht is op veiligheid van de mensen werkend op het zeeschip, en de losinstallatie. Over de binnenvaartschippers geen woord’, zegt woordvoerder Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) over de fosfine-vergiftiging op het ms Fox. De ASV merkt een toenemende onrust onder varenden.