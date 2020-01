Fosfine hield meeste lezers Schuttevaer.nl in de greep Facebook

Geen bericht op Schuttevaer.nl trok in 2019 méér bezorgde lezers dan ‘Ladinggas drijft schippers van boord’, over het aangrijpende fosfine-drama dat André en Vanessa de Waardt van de ms Fox trof. Google telde vanaf 6 december 16.749 pageviews voor het bericht over de rampspoed die elke veevoerschipper had kunnen overkomen.

1 / 1 De rampspoed, die elke veevoerschipper had kunnen overkomen, werd zichtbaar aan de steiger bij Nieuwegein. (Foto RIVM) De rampspoed, die elke veevoerschipper had kunnen overkomen, werd zichtbaar aan de steiger bij Nieuwegein. (Foto RIVM)

Door Dirk van der Meulen

Meetgegevens van Google Analytics geven een helder zicht op uw leesgedrag online. We zetten de 25 meest gelezen berichten op een rij. In de 365 dagen van het afgelopen jaar werd op Schuttevaer.nl 4.650.110 maal een bericht gelezen. Dat is maar 0,33% meer dan in 2018. Stabieler kan een site zich nauwelijks ontwikkelen. Groei was er in andere opzichten: het aantal sessies steeg met een kleine 7% naar 1.848.264, het aantal unieke gebruikers met 19,9% naar 653.952.

In het eerste volle jaar voor de nieuwe eigenaar van Schuttevaer werd de website omgebouwd naar de online huisstiijl van uitgever ProMedia Group, door Steven Don uitgevoerd in WordPress zonder dat de vormgeving daar wezenlijk anders van werd. En met gemiddeld bijna 1800 unieke bezoekers per dag méér.

Zij kwamen in 2019 nog vaker mobiel naar de Schuttevaer-site, Het percentage mobiele bezoekers steeg van 44,4 naar 53,7%; via desktop zakte het van 43,7 naar 35% en het bezoek per tablet bleef bijna gelijk met 11,4 in plaats van 12,2%

We kregen – onbedoeld – onze portie ‘clickbait’, door koppen met populaire trefwoorden, die via zoekmachines ook buiten de Schuttevaer-lezerskring voor een grote toeloop zorgden. Zoals: ‘cruise’, ‘superjacht’, ‘zonnepanelen’ en ‘jumbo’.

Serieuzer voor geïnteresseerde vakgenoten waren de hoogscorende berichten over het zinken en de berging van de Cardium op de Westerschelde en in mindere mate van de Bonito op het IJsselmeer. Evenals een zinkend zeiljacht, het containerincident met de MSC Zoe en veelsoortige aanvaringen: kop-op-kop op de Rijn, een riviercruiseschip tegen een brug, van een passagiersschip met een autoschip en een viskotter met een containerschip. Wonderlijke berichten waren er ook: de zoveelste overvaring van een spits, over een scheepsbemanning op een onbewoond eiland en ook de Ark van Noach die Nederland verliet. De garnalenkotter UK 165 Lummetje, die op 28 november bij Texel verging, haalde de lijst van meest gelezen berichten niet.

Top 25 Schuttevaer.nl

Hieronder de volledige Top 25 van meest gelezen berichten (met pageviews) op Schuttevaer.nl in 2019: