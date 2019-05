Oud-directeuren Elsflether Werft verdacht van miljoenendiefstal Facebook

HAMBURG 09 mei 2019, 14:51

Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de soap rond de renovatie van het Duitse marine-opleidingsschip Gorch Fock. Dat ligt al drie jaar afwisselend in Bremerhaven en Elsfleth om te worden opgeknapt. Daarbij zijn de kosten volkomen uit de hand gelopen en nu wordt de voormalige directie van de werf in Elsfleth ervan verdacht er met een deel van het geld vandoor te zijn gegaan.

1 / 1 Defensieminister Von der Leyen nam in januari nog zelf een kijkje van de renovatie van de Gorch Fock in het droogdok in Bremerhaven (Foto Bundesministerium der Verteidigung) Defensieminister Von der Leyen nam in januari nog zelf een kijkje van de renovatie van de Gorch Fock in het droogdok in Bremerhaven (Foto Bundesministerium der Verteidigung)

De Duitse omroep NDR meldt dat de nieuw aangetreden leiding beslag heeft laten leggen op een deel van het vermogen van de opgestapte directie. De werf moest in februari uitstel van betaling aanvragen. De omroep zegt documenten in bezit te hebben waaruit blijkt dat de Elsflether Werft via de rechtbank in Hamburg voor 3,9 miljoen euro beslag heeft laten leggen op het vermogen van de voormalige algemeen directeur Marcus Reinberg. Het gaat om geld op bankrekeningen, een motorboot, pensioenaanspraken en een huis in Hamburg.

De rechtbank in Oldenburg heeft daarnaast voor 12,3 miljoen euro beslag gelegd bij voormalig directeur Klaus Wiechman. Volgens de NDR doet de officier van justitie in Osnabrück onderzoek naar verduistering. In totaal zou het om circa 26 miljoen euro gaan.

Persoonlijk gewin

Curator Tobias Brinkmann, die de zaken voor de Elsflether Werft waarneemt, zegt dat de twee directeuren zich volgens hem persoonlijk hebben verrijkt. Ze zouden geld van de werf in de vorm van leningen naar bedrijven hebben gesluisd waarvan zij zelf voor een deel eigenaar zijn. ‘Dat geld is nodig om noodzakelijke betalingen te doen en ontbreekt nu bij de werf’, aldus Brinkmann. ‘Bovendien is er vanuit geen enkel gezichtspunt voordeel voor de werf. Een scheepswerf is tenslotte geen bank.’

De financiële perikelen van de werf kunnen de nekslag betekenen voor de Gorch Fock, een zeilende driemaster uit 1958. De Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen liet eerder weten dat het beroemde schip definitief buiten dienst wordt gesteld als het niet binnen het geraamde bedrag van 135 miljoen euro kan worden opgeknapt.

Daarmee is de restauratie al extreem uit de hand gelopen. Toen het schip in 2015 het droogdok inging werd nog uitgegaan van een renovatiesom van 9,6 miljoen euro. Het ministerie kreeg zware kritiek van de Duitse rekenkamer over de steeds maar oplopende kosten. De werf moet nu voor de zomer vertellen of ze de Gorch Fock voor het totaalbedrag van 135 miljoen euro weer zeeklaar kan maken. (BO)