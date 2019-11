Reders en YMR’s openen 39ste Europort Facebook

Vier reders uit de Europese zeevaart namen dinsdag 5 november actief deel aan de openingsceremonie van de 39ste editie van Europort, de maritieme vakbeurs die tot en met vrijdag wordt gehouden in Ahoy Rotterdam. De Rotterdamse journalist Geert Maarse voelde ze in een volle congreszaal stevig aan de tand over actuele uitdagingen voor de maritieme sector.

1 / 1 De spetterende opening van Europort 2019. (Foto Europort) De spetterende opening van Europort 2019. (Foto Europort)

Op de tweejaarlijkse maritieme vakbeurs presenteren deze week bijna 1000 standhouders hun producten en diensten voor een verwacht publiek van zo’n 27.000 varenden en maritieme technici. Ahoy-directeur Jolanda Jansen kondigde aan dat het tentoonstellingscomplex over twee jaar nog eens de helft meer vloeroppervlak zal hebben. De verbouwing is nu nog volop aan de gang en in 2020 klaar.

Het Europort-jaarthema ‘Smart Solutions’ kwam bij de opening uitgebreid aan bod in een podiumconfrontatie van scheepvaartexpertise en visionair denken. Maarse liet de rederijdirecteuren Antonio Bordils (Boluda Towage), Mikki Koskinen (ESL Shipping), Annika Hult (Stena Line) en Pieter van Oord (Van Oord) onder meer reageren op de inspirerende ideeën van de Rotterdamse lichtkunstenaar en visionair Daan Roosegaarde.

De Young Maritime Representatives (YMR) Danique Horstmeier (Delft), Bas Peeters (STC Rotterdam) and Jesper Poppe (Vlissingen) doen in deze Maritime Week uitgebreid verslag van hun activiteiten en dus ook van de spetterende opening van Europort 2019. (DvdM)