Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: De invloed van derden Facebook

Twitter

Email Zwijndrecht 26 juni 2020, 09:53

In de Schuttevaer van vorige week staat op pagina 13 wederom een artikel over “ligplaatsen”. Een eerder artikel over ligplaatsen vanuit BLN maakte nogal wat los. Graag willen wij het misverstand rechtzetten, mocht dat nodig zijn. Wij hebben geenszins de intentie gehad om, naar wie of welke organisatie dan ook, met de vinger te wijzen. Graag willen wij nogmaals uitleggen in welk perspectief het stuk moet worden geplaatst.