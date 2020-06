Schuttevaer Premium Corona van grote invloed op binnenvaart Facebook

Twitter

Email DELFT 17 juni 2020, 15:19

Het goederenvervoer over water is fors afgenomen door de corona crisis. Dat blijkt uit interviews met 25 Nederlandse binnenvaartverladers die zijn gehouden in april en mei dit jaar. De binnenvaart verloor al terrein in het vervoer van minerale brandstoffen, maar door de coronacrisis is dit veel erger geworden.