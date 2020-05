Schuttevaer Premium Franse vaarwegen ruimer bediend Facebook

BÉTHUNE 15 mei 2020, 12:31

Beetje bij beetje worden de Franse bedieningstijden, die sinds 17 maart beperkt waren als gevolg van de corona-lockdown, weer verlengd. Op groot vaarwater wordt in de loop van deze week weer 14 tot 16 uur per dag geschut, op veel kleine vaarwegen kan de bedrijfsvaart, meestal op verzoek, zo’n 12 uur per dag varen. 24-uursbediening komt er voorlopig alleen op de Rijn, meldt Voies Navigables de France (VNF).