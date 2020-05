Schuttevaer Premium ‘Noodfonds is noodzakelijk voor zwaar getroffen passagiersvaart’ Facebook

ROTTERDAM 12 mei 2020, 17:22

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 7 mei in een brief gevraagd om een noodfonds voor de passagiersvaart. ‘Die is zeer zwaar is getroffen door de coronacrisis. Helaas zijn de eerste faillissementen al te melden in deze sector en er zullen nog meer meldingen volgen’, aldus beide organisaties.