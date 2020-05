Schuttevaer Premium Schotse aanvoer rondvis gaat onverminderd voort Facebook

PETERHEAD 05 mei 2020, 17:34

Hoewel de directie van de visafslag in het Schotse Peterhead al op 24 maart in een brief haar klanten erop attendeerde dat de verwerkingscapaciteit als gevolg van de Corona-crisis is teruggebracht tot 5.000 kisten per dag, gaat de aanvoer van rondvis onverminderd voort. In de grootste visafslag van Europa is er tot nu toe zelfs geen sprake van een dip.

1 / 1 De visafslag in het Schotse Peterhead heeft het dagaanbod teruggebracht tot 5.000 kisten. (Foto W.M. den Heijer) De visafslag in het Schotse Peterhead heeft het dagaanbod teruggebracht tot 5.000 kisten. (Foto W.M. den Heijer)