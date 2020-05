Schuttevaer Premium Rijncruiseschip voor huisvesting arbeidsmigranten met corona Facebook

ARNHEM/RHEDEN 03 mei 2020, 23:27

Op het Zwitsers riviercruiseschip Bellejour, dat opgelegd is in de Nieuwe Haven in Arnhem, zitten sinds zondag 3 mei 28 arbeidsmigranten uit een wooncomplex in het Gelderse Velp in isolatie omdat bij hen een coronabesmetting is vastgesteld.