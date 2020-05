Schuttevaer Premium Booraannemers gaan weer opleggen Facebook

Twitter

01 mei 2020, 16:44

De COVID-19 pandemie en de zeer lange olieprijs hebben ook impact op de boorsector. Reden voor diverse contractors om booreilanden die zonder werk raken op te leggen. Het Deense Maersk Drilling is één van de eerste booraannemers die hiertoe is overgegaan, wat resulteert in een aanzienlijk banenverlies.

1 / 1 Eén van de eerste booreilanden die door Maersk Drilling wordt opgelegd, is de Maersk Resolute. (Foto Maersk Drilling) Eén van de eerste booreilanden die door Maersk Drilling wordt opgelegd, is de Maersk Resolute. (Foto Maersk Drilling)