Schuttevaer Premium Meyer Turku schrapt honderden banen Facebook

Twitter

Email TURKU 29 april 2020, 11:22

Op de Meyer Werft in het Finse Turku worden als gevolg van de coronacrisis honderden banen geschrapt. In onderhandelingen met bonden en ondernemingsraad wordt gesproken over maximaal 450 van de 2000 medewerkers.