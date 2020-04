Schuttevaer Premium Scheepsbouw in coronatijd Facebook

GRONINGEN 24 april 2020, 08:01

Natuurlijk zit de coronacrisis ook de Noord-Nederlandse scheepsbouwers dwars. Maar de bouw gaat door. Nog wel. Bij TB Shipyards in Stroobos wordt gewerkt aan een serie duwboten, Niestern Sander in Delfzijl bouwt een schip voor Wagenborg en voor Geoplus wordt een surveyschip afgebouwd. Pattje Shipyards in Waterhuizen werkt aan een inspectievaartuig en verderop in Foxhol ligt bij Royal Bodewes onder meer de Annika Braren voor de afbouw.