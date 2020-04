Schuttevaer Premium Corona: Schipper krijgt het aan de stok met boa Facebook

Schipper Francois Kamp van het containerschip Meare is er nog boos over. Toen hij vrijdag 10 april in Schiedam zijn auto aan boord wilde zetten bleek een slagboom afgesloten te zijn. De reden: de gemeente wilde in verband met de corona jongeren beletten met hun auto’s bijeen te komen aan de oever van de Maas. Maar ook Kamp wordt tegengehouden. Een confrontatie met een handhavingsambtenaar levert hem boetes van zo’n 500 euro op. Maar ook bijval via Twitter.