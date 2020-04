Schuttevaer Premium ‘Ga niet met teveel aflossers in busje’ Facebook

Aflossers in de binnenvaart die naar hun schip gaan moeten er rekening mee houden dat ze een forse boete kunnen krijgen als ze met drie of meer personen in een busje zitten en daardoor geen 1,5 meter afstand kunnen houden.