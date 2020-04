#Berenjacht aan boord Facebook

Twitter

DEVENTER 06 april 2020, 13:31

Aan de wal is het al een rage: zet een knuffelbeer voor het raam, zodat kinderen die nu niet naar school kunnen wat te doen hebben en ook nog wat bewegen. Op Facebook is er nu ook een berenactie voor schipperskinderen, Berenjacht aan boord. De Matrozenzusjes van de ms Avanium begonnen de actie, hun Facebookgroep heeft inmiddels ruim 700 leden en op LinkedIn al meer dan 400.

Yanaika is tien jaar en gaat normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag naar het internaat, Yanina is vijf jaar en gaat in september van dit jaar naar het internaat. Vanwege de coronacrisis zitten ze nu echter allebei aan boord en ze ontpoppen zich deze dagen als echte social media experts. ‘Wij zagen al een paar leuke foto’s verschijnen van leuke beren en knuffels voor de ramen van binnenschepen’, vertellen ze.

‘Wij zouden het spel zelf ook graag meespelen. En daarom hebben wij onze knuffel hoog in de mast gehangen. Zo is hij zeker zichtbaar voor alle schipperskindjes. Wij hebben samen met mama de groep aangemaakt. Hij is openbaar voor iedereen zodat iedereen mee kan spelen. Er staat ook een afstreepkaart op de pagina die je kan printen en invullen. Veel berenjacht plezier. Doen jullie ook mee?’

Hoe doe je mee?

Hang dan een knuffel (of iets grappigs) in de mast. Maak een foto. Plaats hem in de Facebook-groep Berenjacht aan boord of in de groep op LinkedIn.

Vergeet de #berenjachtaanboord niet.

Veel vragen

Yanaika en Yanina varen samen met hun vader Steven en moeder Tamara voornamelijk op de Duitse Rijn. Ze begonnen met social media omdat ze van mensen en vriendjes op school veel dezelfde vragen kregen over het leven aan boord en op het internaat. Ze delen vanaf die tijd hun capriolen onder meer op linkedin, Facebook, YouTube en Instagram en ze zijn druk bezig met het maken van filmpjes voor Tiktok. Zo blijken ze erg muzikaal te zijn.

Nu ze de hele tijd aan boord zijn vinden ze altijd wel iets om te doen. ‘Voor ons verandert er momenteel nog niet zo veel. Tijdens de vakanties zijn wij ook altijd onderweg met het schip en dus een beetje afgezonderd van iedereen. Maar dat vinden we niet erg want dat zijn we zo gewoon. Onze huistaken maken we de ene keer in de living en de andere keer in de stuurhut. Mama en papa helpen we ook met klusjes binnen en buiten.’ (EvH)

Je kunt de avonturen van De Matrozenzusjes volgen op: Tiktok: @dematrozenzusjes; instagram: dematrozenzusjes; facebook: de matrozenzusjes; youtube: de matrozenzusjes