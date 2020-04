Kraamvisite wordt raamvisite Facebook

Kraamvisite wordt raamvisite, een huwelijk zonder bruiloftsfeest en een pensionering zonder afscheidsfeestje. Door de coronacrisis zijn ook aan de Werkendamse haven alle feestjes geschrapt.

Aan boord van de Vuelta was het maandag 30 maart om drie uur in de ochtend toch feest bij de geboorte van baby Louise. Ze is het tweede kindje van het echtpaar Henk en Corinda Kieboom en zusje van Milan. ‘Alleen onze ouders hebben even om het hoekje gekeken, maar verder is er niemand op kraamvisite geweest’, zo vertelt schipper Henk Kieboom. Een week voor de bevalling meerden ze af in de Werkendamse haven. De kraamtijd biedt tegelijk de kans om enkele klussen aan boord te doen. ‘Als die af zijn, hopen we dat we snel weer aan de reis zijn.’

Direct achter de Vuelta is de Desire afgemeerd, het schip is versierd met vlaggen vanwege het huwelijk van de schipper. Jaco van der Pijl (22 jaar) gaf donderdag 2 april zijn jawoord aan Rianne van Horssen (22 jaar). ‘Naar het gemeentehuis mochten alleen de eigen gezinnen mee, in de Bethelkerk waren maximaal dertig mensen welkom’, zo vertelt de bruidegom, die al twee jaar op de Desire vaart. ‘We hebben wel overwogen om onze bruiloft uit te stellen, maar het is onzeker wanneer het dan wel kan. Daarom besloten we om het huwelijk toch door te laten gaan, het feest hebben we geschrapt, dat willen we later alsnog vieren.’

Diezelfde week was aan de Werkendamse haven het afscheid van ijzerwerker Huib Versluis (66 jaar). Hij werkte bijna vijftig jaar bij de De Waal machinefabriek. ‘Ik ben bij De Waal begonnen op 1 november 1970, toen werkten daar zeker de helft minder mensen dan nu. Vroeger hadden we veel meer zwaar werk met al die oude kranen. Op 2 mei zou ik een afscheidsfeestje houden, maar dat hebben we nu uitgesteld naar september.’ Versluis is niet bang dat hij zich gaat vervelen, hij speelt graag orgel, houdt vogels en mag graag tuinieren. (HVK)