Coronavirus treft bemanning Zr Ms Dolfijn

De onderzeeboot Zr Ms Dolfijn S 808 heeft de NAVO-oefening Joint Warrior 201 moeten afbreken, nadat duidelijk was geworden dat acht van de 58 bemanningsleden zijn besmet met het coronavirus of dit zijn geweest. De onderzeeboot van de Koninklijke Marine is op weg naar thuishaven Den Helder en zal daar eind van deze week aankomen.

