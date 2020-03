Vier coronadoden op HAL cruiseschip Facebook

Vier oudere passagiers aan boord van het Nederlandse cruiseschipzijn overleden. Dit meldt de rederij Holland America Line in een verklaring. Over de nationaliteit van de slachtoffers zijn geen mededelingen gedaan. Ook is nog niet officieel bevestigd of ze aan corona zijn gestorven.

1 / 1 De Zaandam heeft 1800 passagiers en bemanningsleden aan boord, onder wie 140 met griepachtige verschijnselen. Het schip vaart al enkele dagen voor de kust van Zuid-Amerika. (Foto HollandAmerica.com) De Zaandam heeft 1800 passagiers en bemanningsleden aan boord, onder wie 140 met griepachtige verschijnselen. Het schip vaart al enkele dagen voor de kust van Zuid-Amerika. (Foto HollandAmerica.com)

De Zaandam heeft 1800 passagiers en bemanningsleden aan boord, onder wie 140 met griepachtige verschijnselen. Het schip vaart al enkele dagen voor de kust van Zuid-Amerika. Uit angst voor het coronavirus mag het schip in verscheidene landen niet aanmeren. Momenteel bevindt het schip, dat Rotterdam als thuishaven heeft, zich in de territoriale wateren van Panama. De Nederlandse ambassade in Panama heeft contact met de Nederlandse opvarenden en met de Panamese autoriteiten over de bevoorrading van het schip.

Naar Fort Lauderdale

Intussen is het plan opgevat om de gezonde passagiers over te zetten op de Rotterdam waar zij in hun hutten moeten blijven. De geïnfecteerde passagiers die op de Zaandam al in quarantaine zijn, blijven op dat schip. Het is de bedoeling dat beide schepen naar Fort Lauderdale varen.

Het Duitse cruiseschip Artania ligt, na al enkele dagen met ruim 900 passagiers voor de kust van West-Australië te hebben gelegen, met zeven ‘corona-patiënten’ in de haven van Fremantle. Het schip zou eerder deze week vanuit Australië vertrekken en non-stop naar Bremerhaven varen. Woensdag werd echter vastgesteld dat vijf passagier en twee bemanningsleden geïnfecteerd zijn. De zieken zijn inmiddels in een ziekenhuis in Perth opgenomen. Dit weekend mogen de passagiers van boord om naar Duitsland terug te vliegen.

Van een derde cruiseschip, de Vasco da Gama, worden 800 Australische passagiers afgezet op Rottnest Island, vlak voor de kust van Fremantle. Zij moeten daar voor onbepaalde tijd in quarantaine. Passagiers uit Nieuw Zeeland en Engeland moeten aan boord blijven totdat duidelijk is wanneer zij naar huis gevlogen kunnen worden. Bron 9News Australia. (WdN)