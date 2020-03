Schuttevaer Premium Weer diepe recessie in offshoresector Facebook

Twitter

Email OSLO 26 maart 2020, 13:50

Het Noorse marktonderzoeksbureau Rystad Energy voorspelt dat de coronacrisis in Europa meer dan 200 dienstverlenende bedrijven in de offshore olie- en gasindustrie ten onder zullen gaan. De meeste in Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Denemarken en Nederland.

1 / 1 Rystad denkt dat de sector pas weer in 2024 op het niveau van 2019 zal zitten. Rystad denkt dat de sector pas weer in 2024 op het niveau van 2019 zal zitten.