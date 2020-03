‘We gaan dit overleven!’ Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 26 maart 2020, 13:17

Ik ben op jonge leeftijd ooit voor de mast begonnen. Ik herinner mij de prachtige luchten tijdens het varen. Vanaf het water is de wereld gewoon veel mooier. Wat me ook is bijgebleven is dat de wereld aan boord toen grotendeels beperkt bleef tussen voor- en achterschip. Daarbuiten was het toch vooral een ver-van-mijn-bed-show. Ik keek op een bepaald moment zelfs niet meer naar het nieuws!

1 / 1 Het belangrijkste is, dat je niet aan je mond, neus of ogen zit, maar steeds opnieuw heel goed je handen wast. (Foto ANP/Vincent Jannink) Het belangrijkste is, dat je niet aan je mond, neus of ogen zit, maar steeds opnieuw heel goed je handen wast. (Foto ANP/Vincent Jannink)

Binnenvaart blijft hard nodig voor aanvoeren grondstoffen

‘Isolement aan boord is nu wel heel goed’

Door Kees de Vries

strategisch adviseur voor maritieme studies



Natuurlijk is er veel veranderd. We zijn veel makkelijker gaan communiceren.

De wereld is daardoor kleiner geworden, maar het isolement van het leven aan boord van een schip is er natuurlijk nog wel. Door zo te leven komt het nieuws meestal ook wat later door.

Als je vaart heb je al een soort zelf-quarantaine, omdat je in principe geen andere mensen tegenkomt. Hou dat maar even zo! Covid-19 is echt een dodelijk virus dat zich razendsnel verspreidt. Het is beter nu elk contact met mensen van de wal zoveel mogelijk te vermijden.

Stap je zelf van boord, dan moet je gewoon goed oppassen en alles wat andere mensen aanraken vermijden (beeldschermen, knoppen, stangen, oppervlakten, enzovoorts). Je moet je eigenlijk naar andere mensen zo gedragen alsof je zelf het virus draagt. Dat is de beste bescherming.

Vaccin nodig

Een paar weken geleden ging ik er nog vanuit dat het Covid-19 virus, na een flinke uitbraak bij ons, net zoals in China, na ongeveer 2,5 maanden weer zou uitdoven en we daarna ons normale leven weer zouden kunnen oppakken.

Maar helaas zal het virus nog lang bij ons zal blijven. Uiteindelijk zal ons normale leven weer terugkeren, maar waarschijnlijk pas nadat een goed werkend en veilig vaccin beschikbaar is (normaal duurt dat tenminste een jaar). In de tussentijd blijft het devies: afstand houden en kwetsbaren afschermen.

Nu zijn er mensen die beweren dat er al veel eerder een vaccin gevonden zal worden, en als we heel veel geluk hebben is dat ook zo. Maar het testen van zo’n vaccin en het op grote schaal produceren kost tijd. Een jaar zou al heel snel zijn. Onderschat de vindingrijkheid van mensen ook niet. En virussen komen en gaan ook weer, niemand die precies weet wanneer. Maar de voortekenen zijn niet goed. We moeten ons voorbereiden op een situatie zoals in Italië. Onze uitbraak volgt precies hetzelfde patroon.

Nu is het ook voor mij onvoorstelbaar dat dit nog een jaar zou duren. China, Singapore, Hongkong en Taiwan hebben aangetoond dat je met een ‘lock down’ een eerste besmettingsgolf binnen 2,5 maand onder controle kunt krijgen, maar dan moet ook echt iedereen thuis blijven (en niet met z’n allen het bos in). En ook als daarna het leven weer opstart kan het virus weer de kop opsteken, maar door veel te testen en afstand houden valt dat onder controle te krijgen. Het is niet hopeloos.

Mondkapje

Het belangrijkste is, dat je niet aan je mond, neus of ogen zit, maar steeds opnieuw heel goed je handen wast. Een mondkapje helpt om van je gezicht af te blijven, maar als je bij het afdoen de stof van het mondkapje aanraakt is de kans juist groter dat je jezelf besmet. Rubberen handschoenen (goedkoop en nog goed verkrijgbaar) vind ik zelf prettiger, dan kun je alles blijven aanraken en blijf je vanzelf van je gezicht af. Wel oppassen met afdoen dat je de buitenkant dan niet aanraakt. Uit recent onderzoek is duidelijk gebleken dat het virus tenminste drie dagen kan overleven op harde oppervlakken (plastic, karton, metaal) en ook dat mensen die zelf niet ziek zijn, wel het virus bij zich kunnen dragen en anderen kunnen besmetten. Telefoons, openbaar vervoer en toiletten vormen ook een groot risico.

In golven

Nu het virus een groot deel van onze economieën per direct lamlegt is een wereldwijde crisis helaas onvermijdelijk. Die kan kort of lang duren, maar komt waarschijnlijk in golven, net als het virus zelf. Nu de fabrieken in China weer opstarten, liggen Europa en de VS in een lockdown en is er hier vraaguitval. In het meest gunstige scenario valt het mee en kunnen wij over enkele weken weer naar buiten en voorzichtig aan de slag. Alles zal met horten en stoten gaan verlopen, maar binnenvaart blijft hard nodig voor de aanvoer van grondstoffen. Er liggen zelfs kansen voor verwerving van nieuwe ladingstromen. Optimistisch blijven dus. We gaan dit overleven!

Geen paniek

Maar dan moet er geen paniek uitbreken, waardoor alles nog wordt verergerd. Het probleem is niet dat we niet meer zouden kunnen produceren, het probleem is vooral dat we ophouden met consumeren. Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Een lockdown van drie maanden kunnen we echt wel aan. Belangrijkste lessen uit het verleden zijn: paniek voorkomen, gezond verstand gebruiken, Nederlandse instituties vertrouwen, geen bankrun veroorzaken en niet extreem hamsteren. Ik maak mij geen enkele zorg over voedsel of toiletpapier. Dat redden we heus wel. Wel over ziekenhuisbedden en personeel. Waardeer hun inzet en help mee dit in te dammen. Elk mensenleven telt.

Ik wens u behouden vaart in een goede gezondheid.

Bron: voor inhoudelijke informatie over het Covid-19 virus in deze column is dankbaar gebruik gemaakt van het YouTube kanaal van Dr. John Campbell (UK) en het FD.