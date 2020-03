Schuttevaer Premium Bedrijven in haven Rotterdam willen ‘coronakorting’ Facebook

Twitter

ROTTERDAM 26 maart 2020

Bedrijven in de Rotterdamse haven gaan praten met Havenbedrijf Rotterdam over de mogelijkheden van een tijdelijke tariefsverlaging in verband met de Coronacrisis. Dit melden verschillende bronnen uit de haven.