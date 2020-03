Schuttevaer Premium ASV wil verbod op ‘corona-clausules’ Facebook

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) wil dat er een verbod komt op ‘corona-clausules’ in bevrachtingsovereenkomsten. De ASV schrijft, in een brief die begin deze week aan minister Cora van Nieuwenhuizen is verstuurd, dat contracten worden ontbonden en tarieven worden gehalveerd.