Roemeense vaarpapieren worden automatisch verlengd

BOEKAREST 23 maart 2020, 15:27

In verband met de noodtoestand die in Roemenië is afgekondigd vanwege de Coronacrisis schuift het Ministerie van Transport de verlening van Roemeense scheepvaartpapieren op. Documenten die verlopen vóór 1 juli worden verlengd voor een periode van drie maanden tot uiterlijk 1 oktober 2020.