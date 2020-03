Schuttevaer Premium ‘Juf zijn voor vijf groepen is best pittig’ Facebook

Nu de scholen en schippersinternaten dicht zijn, varen veel schipperskinderen weer mee. Geen vakantie, dagelijks staat een portie huiswerk klaar voor de kinderen op de Fidente en Deo Gratias. Voor examenleerlingen probeert stichting Meander maatwerk te bieden, zij kunnen indien nodig toch op de internaten of in de gezinsvervangende tehuizen terecht. Het overige personeel van zowel Meander als Limena werkt zoveel mogelijk thuis of op het internaat in kleine groepen.