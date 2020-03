Schuttevaer Premium ‘Veertig Nederlandse cruisepassagiers keren dinsdag terug’ Facebook

DEN HAAG 19 maart 2020, 20:39

Zeker veertig Nederlanders die momenteel aan boord zijn van de MSC Splendida, vliegen dinsdag 24 maart terug naar Nederland. Dat zeggen opvarenden Cees en Ineke in ’t Veld. Het cruiseschip zou aanvankelijk aanmeren op meerdere plekken in Griekenland en Italië, maar vanwege het nieuwe coronavirus staan die landen dat niet toe. Het schip is nu onderweg naar Marseille, waar alle 1600 opvarenden van boord moeten.