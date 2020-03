Schuttevaer Premium Corona: Vlaanderen en Wallonië sluiten loketten, Sab blijft open Facebook

HASSELT/LUIK/ROTTERDAM 17 maart 2020, 14:14

In verband met de coronacrisis houdt De Vlaamse Waterweg de loketten voor de aanvraag en betaling van vaarvergunningen voorlopig gesloten. Doel is het fysieke contact tussen de medewerkers en schippers zoveel mogelijk vermijden. In Nederland houdt de Sab de loketten open.