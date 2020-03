Schuttevaer Premium ‘Laat geen derden meer toe in stuurhut of woning’ Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 16 maart 2020, 21:34

Ook binnenvaartondernemers moeten vanwege het coronavirus het contact met anderen zoveel mogelijk vermijden. Dat betekent dat geen derden of bezoekers meer toegelaten moeten worden in de stuurhut en de woning. Dit advies geeft het Platform Zero Incidents (PZI) in een tweede Safety Alert over het coronavirus.