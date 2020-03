Scheepvaartmusea tijdelijk gesloten Facebook

ROTTERDAM 14 maart 2020, 10:56

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, het Maritiem Museum in Rotterdam en het Binnenvaartmuseum in Dordrecht zijn vanwege de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus tot eind maart gesloten.

Bij het Binnenvaartmuseum aan het Wantij in Dordrecht vervallen de reguliere openingen op donderdag en zaterdag incl. de filmvoorstellingen en lezingen. De boekpresentatie en de onthulling van De Biesbosch maquette op 17 maart komen eveneens te vervallen.

Ook de jaarvergadering van Vereniging ‘De Binnenvaart’ op 21 maart bij het STC in Rotterdam Rotterdam is afgelast. (DvdM)