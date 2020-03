Schuttevaer Premium Weekendvieringen KSCC afgelast Facebook

NIJMEGEN 13 maart 2020, 23:20

De weekendvieringen, eucharistie of gebed, op het KSCC schipperscentrum in Nijmegen en aan boord van het kerkschip het Zuiden zijn in verband met het coronavirus afgelast. Volgens Aalmoezenier Bernhard van Welzenes zijn de zorgen omtrent het coronavirus groot. ‘Ook voor de kerken.’