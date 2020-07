Clip #97 ’Loflied op de langzaamloper (34) – Deutz 545 op de Brutus’ Facebook

Amsterdam 03 juli 2020, 12:01

Henry Weinhold en Christel Pepermans varen sinds 2008 op de 60-meter Brutus. In de machinekamer staat een Deutz 545 van 500 pk. Henry, die veel ervaring heeft met langzaamlopers, hecht groot belang aan smeren.

1 / 1 ‘je moet de motor behandelen als een vrouw. Want als je je vrouw niet goed behandelt, dan loopt ze weg. (Foto Youtube) ‘je moet de motor behandelen als een vrouw. Want als je je vrouw niet goed behandelt, dan loopt ze weg. (Foto Youtube)

‘Je kunt op jaarbasis beter 200 liter smeerolie teveel gebruiken dan 5 liter te weinig.’ Tijdens de vaart is het Christel die de motor smeert. ‘Je moet echt opletten,’ zegt Christel, ‘want alles is warm en je moet toch je evenwicht houden.’ Ze laat zien hoe ze bovenop het gevaarte klimt om de diverse punten te smeren. ‘Je moet het zo zien,’ zegt Henry, ‘je moet de motor behandelen als een vrouw. Want als je je vrouw niet goed behandelt, dan loopt ze weg. En als je je motor niet goed behandelt, dan scheit hij ermee uit.’ Hij vertelt ook hoe zijn vader startlucht maakte met behulp van film.

(Heere Heeresma jr.)