Clip #90 ‘Yellow Submarine welkom of niet?’

De Yellow Submarine was een drijvende nachtclub in Parijs. Sinds 2011 lag hij aan de Bickersgracht in Amsterdam. Eigenaar Rob Meijer heeft daar een bedrijf en water in erfpacht. Omdat binnenwaterbeheerder Waternet van oordeel was dat de Yellow Submarine geen vaartuig was, maar een object, moest hij Amsterdam twee jaar geleden verlaten.

Inmiddels is de Yellow Submarine een gecertificeerd passagiersvaartuig en voorzien van een dieselelektrische aandrijving met drie stuurpods. Ervan uitgaande dat hij aan alle eisen voldeed en dat hij toestemming had om terug te keren, lag Meijer op 5 mei op de afgesproken tijd voor de brug naar het Westerdok. De brug bleef echter dicht. Op 13 mei ging Meijer het opnieuw proberen.