Schuttevaer Premium Clip #85 Deutz 536 op de Jannette van Schumacher Facebook

Twitter

Email A/B JANNETTE 02 maart 2020, 18:01

In de 55-meter Jannette van schipper Erik Schumacher staat een Deutz 536 uit 1958. ‘Het is kwalitatief een goede motor,’ vertelt Schumacher, ’maar in het begin bleken de krukassen van dit type te zwak.’

1 / 1 ‘Het probleem is het afstellen van het lage toerental. Dat kan de regulateur eigenlijk niet meer aan', vertelt Erik Schumacher over zijn Deutz 536 uit 1958. (Beeld uit de video) ‘Het probleem is het afstellen van het lage toerental. Dat kan de regulateur eigenlijk niet meer aan', vertelt Erik Schumacher over zijn Deutz 536 uit 1958. (Beeld uit de video)