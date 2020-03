Schuttevaer Premium Boeken: Stuurman met slechte ogen wordt succesvolle ‘trouble shooter’ Facebook

ANTWERPEN 01 maart 2020, 10:08

‘Een goede huisvader’ is de veelbetekenende titel van het boek waarin Honoré Paelinck (84) zijn herinneringen aan een internationale carrière samenvatte. Paelinck (84) is in België nog altijd gekend als havenman, die eerst zijn sporen verdiende op Belgische zeeschepen, in de haven van Antwerpen en daarna in Oost-Afrikaanse havens en Zaïre, waar hij het bracht tot topman van het staatsbedrijf Otraco/Onatra.